Монгольские хөөмий и моринхуур пополнили программу обучения Международного института мировой музыки

CentralAsia (MNG) - Уроки хөөмий (монгольское горловое пение или дифоническое пение) и моринхуур (монгольская скрипка с конской головой) были добавлены в программу обучения и подготовки в области мировой музыки Международного института мировой музыки (De l'Institut international des musiques du monde) в Обани, Франция.

Образовательный курс реализуется совместно Йоханни Курте, музыкантом и этномузыковедом, вместе с П.Өсөхжаргал, одной из немногих исполнительниц хөөмиев в Монголии, Д.Мандахжаргал, музыкантом моринхуур, артистом Д. Батсухом. Курс состоит из широкого спектра программ, включая хөөмий, бамбуковую арфу, товшуур, моринхуур, а также монгольскую короткую и протяженную песню, традиционные хвалы, эпосы и легенды.

Программа, которая имеет 100-часовую программу в год и рассчитана на один, четыре или шесть лет, предоставляет сертификаты на обучение как для любительских, так и для профессиональных категорий.

В 2021 учебном году было зарегистрировано 12 студентов из Франции и Бельгии, а на мастер-классы зарегистрировано около 10-15 претендентов.

De l'Institut international des musiques du monde пишет: «C'est un chant diphonique de la musique mongole basé sur un son fondamental (bourdon) produit par le larynx sur lequel, grâce à un placement des lèvres ou de la langue, des harmoniques (jusqu'à plus de quarante) viennent s'ajouter en formant une mélodie, à deux voix (voire trois) en tout»-(«Это обертонная песня монгольской музыки, основанная на основном звуке (гудении), издаваемом гортани, к которому, благодаря расположению губ или языка, добавляются гармоники (до более чем сорока), образующие мелодию в всего два голоса (а то и три)»).

Морин хуур, моринхуур — монгольский смычковый музыкальный инструмент. Распространён в Монголии. Головка грифа морин хуура традиционно изготавливается в виде головы лошади. Звук инструмента в монгольской поэзии сравнивается с лошадиным ржанием или с дуновением ветра в степи, в некоторых композициях звук инструмента имитирует ржание.

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