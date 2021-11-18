В Монголии стоимость лечения детей с пороками сердца теперь полностью покрывается государством

CentralAsia (MNG) - На детей с врожденными пороками сердца ежегодно приходится 10 процентов рождений во всем мире. Такой же процент у нас в Монгол.

Согласно опросу, проведенному Национальным центром здоровья охраны здоровья матери и ребенка (НЦЗМР) Улан-Батора в 2013–2014 годах, 11 процентов новорожденных, родившихся в этом году, родились с врожденными пороками сердца.

НЦЗМР контролирует и лечит детей со всеми типами врожденных пороков сердца. С 2014 года ежегодно проходят лечение 60-120 детей, всего в центре прошли лечение более 800 детей.

Пороки сердца не лечатся лекарствами, их можно вылечить только с помощью открытой хирургии или внутривенной хирургии, и их можно вылечить на 100% с помощью внутривенной хирургии.

В прошлом 75 процентов стоимости лечения и хирургии врожденных пороков сердца оплачивалось государством, а 25 процентов — семьей. Однако третье постановление о медицинском страховании в 2021 году, которое на 100 процентов покрывается государством, создало условия для удовлетворения, особенно для людей, приезжающих из сельских и отдаленных районов.

Лечение стоит в среднем от 500 000 до 5 миллионов тугриков ($ 176 - 1758). С начала года диагноз поставлен более чем 70 детям, больничная касса выплатила более 120 миллионов тугриков ($ 42,1 тыс.).

С конца 5 недели беременности у эмбриона начинает биться сердце. Врожденный порок сердца — болезнь сердечных клапанов, при которых орган начинает работать неправильно. В результате врождённого изменения строения клапанного аппарата, сердечных перегородок, стенок или отходящих от сердца крупных сосудов наступает нарушение кровотока сердца. Заболевание может прогрессировать. В ряде случаев возможен летальный исход.

Врожденные пороки сердца встречаются с частотой 6-8 случаев на каждую тысячу родов, что составляет 30% от всех пороков развития. Они занимают первое место по смертности новорожденных и детей первого года жизни. После первого года жизни смертность резко снижается, и в период от 1 года до 15 лет погибают не более 5% детей.

Чем раньше выявлен врожденный порок сердца, тем больше надежды на своевременное его лечение.

Причины:

Вирус краснухи.

Вирусы гриппа, а также некоторые другие, если их действие приходится на первые 3 месяца беременности.

Бактериальные инфекции.

Наличие генетической предрасположенности.

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