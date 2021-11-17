Визит Мирзиёева в Россию состоится 19 ноября

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 ноября посетит с визитом Российскую Федерацию. Лидеры двух стран проведут встречу в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Для Мирзиёева визит станет первым двусторонним визитом после его переизбрания на пост президента, - отметили в пресс-службе главы государства.

По данным узбекской стороны, товарооборот между Узбекистаном и Россией превысил $6 млрд. Накопленные российские инвестиции превышают $10 млрд долларов, и этот показатель продолжает динамично расти, отметил глава нашего государства.

Число предприятий с российским капиталом в Узбекистане превышает 2 тысячи. Только за последние два месяца делегации из Узбекистана посетили 20 российских регионов.