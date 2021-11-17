- Узбекистан, происшествия
- 22:13, 17 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее в Кыргызстане. Сила подземных толчков достигла четырех баллов, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
По данным ведомства, 17 ноября в 16:17 в Кыргызстане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 41,1 градуса северной широты, 73,03 градуса восточной долготы. Магнитуда составила М=4,6, глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 320 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Ханабадский район: 3-4 балла, 32 км.
Кургантепинский район: 3 балла, 40 км.
Джалакудукский район: 3 балла, 53 км.
Пахтаабадкий район: 3 балла, 54 км.
Андижанский район: 2-3 балла, 58 км.
Ходжаабадкий район: 2-3 балла, 64 км.
город Андижан: 2-3 балла, 67 км.
Избасканский район: 2-3 балла, 68 км.
Булакбашинский район: 2-3 балла, 72 км.
Учкурганский район: 2 балла, 77 км.
Алтынкульский район: 2 балла, 80 км.
Асакинский район: 2 балла, 83 км.
Нарынский район: 2 балла, 88 км.
Мархаматский район: 2 балла, 89 км.