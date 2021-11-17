В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее в Кыргызстане. Сила подземных толчков достигла четырех баллов, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

По данным ведомства, 17 ноября в 16:17 в Кыргызстане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 41,1 градуса северной широты, 73,03 градуса восточной долготы. Магнитуда составила М=4,6, глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 320 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Ханабадский район: 3-4 балла, 32 км.

Кургантепинский район: 3 балла, 40 км.

Джалакудукский район: 3 балла, 53 км.

Пахтаабадкий район: 3 балла, 54 км.

Андижанский район: 2-3 балла, 58 км.

Ходжаабадкий район: 2-3 балла, 64 км.

город Андижан: 2-3 балла, 67 км.

Избасканский район: 2-3 балла, 68 км.

Булакбашинский район: 2-3 балла, 72 км.

Учкурганский район: 2 балла, 77 км.

Алтынкульский район: 2 балла, 80 км.

Асакинский район: 2 балла, 83 км.

Нарынский район: 2 балла, 88 км.

Мархаматский район: 2 балла, 89 км.