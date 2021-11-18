Предыдущие раскопки доказали, что люди в пещере Цагаан Агуй в Монголии 700 тысяч лет назад

CentralAsia (MNG) - Многие зарубежные ученые доказали, что Монголия, особенно аймак Баянхонгор, является колыбелью человечества. Например, в 1989 году «Уран Хайрхан» сомона Өлзийт Баянхонгорского аймака, «Чихэн пещера» сомона Баян-Өндөр, памятники каменного оружия источника Орог-Нуур сомона Богд и археологические находки со стоянок старого, нового и бронзового века на реке Зоог зуух в сомоне Баянлиг являются ценным свидетельством существования человека на Земле 500 000 лет назад. Также интересная пещера находится в Цагаан Уул, горном массиве Их Богд, сомоне Баянлиг, в которой хранятся следы людей, живших в каменном веке.

Пещера Цагаан Агуй расположена в 40 км к северо-востоку от сомона Баянлиг аймака Баянхонгор, на географическом пересечении N44 ° 42'43,3 "и E101 ° 10'13,8". Вход в пещеру выходит на юго-запад, и пещера имеет три основных соединенных между собой отсека. Первая комната имеет длину 12 метров, ширину 9 метров и высоту 10 метров.

Раскопки в 1987, 1989, 1995, 1996, 1997 и 1998 годах выявили следы проживания людей в пещере Цагаан Агуй 700 000 лет назад.

Раскопки в пещере Цагаан Агуй в 2021 году

В сентябре - начале октября 2021 года Совместная монголо-российско-американская археологическая экспедиция провела пробные раскопки и сбор образцов в пещере Цагаан Агуй (Белая пещера).

Цагаан Агуй (монг. Белая пещера) находится в засушливой пустыне Говь-Алтай в Горном Алтае на юге Монголии. Географическая изоляция, засушливые условия и относительно высокая высота (около 2000 метров над уровнем моря) делают условия здесь довольно сложными.

Ближайшее поселение, сомон Баянлиг, находится в 45 км (около часа езды по грунтовым дорогам) и находится на 500 метров ниже пещеры. Климат в Баянлиге значительно лучше; гораздо менее ветрено и в среднем на несколько градусов по Цельсию теплее, чем Цагаан Агуй. Несомненно, территория, окружающая пещеру, также была сложной и суровой окружающей средой во время плейстоцена.

Обстоятельства доступности каменного сырья не облегчили жизнь в пещере доисторическим людям. В девонских известняковых образованиях, окружающих пещеру, есть первоисточники кремня, но конкреции демонстрируют трещины и включения, которые затрудняют дробление и дают довольно простые конечные продукты, хотя обитатели пещеры наглядно знали такие методы обработки, как изготовление клинков и леваллуазскую технику.

Пещера была впервые исследована совместной монголо-российской экспедицией в 1987-1989 годах (под руководством Д. Дорж и А.П. Деревянко) и Совместной монголо-российско-американской археологической экспедицией в 1995-2000 годах (под руководством Д. Цэвээндоржа, А.П. Деревянко, Ю.В. Ольсен). В течение этих пяти лет исследования JMRAAE дали массу данных с использованием междисциплинарного подхода, который существовал в то время, с упором на анализ пыльцы и палеопочв, радиоуглеродные и различные другие тогда экспериментальные хронометрические методы, петрографический анализ сырья и исследования на основе ГИС. Тем не менее, хронология слоев пещеры старше примерно 45 000 кал.л.н., фаунистический состав отложений и нюансы климатических изменений остались неясными. JMRAAE инициировала новый цикл раскопок в Цагаан Агуй в 2021 году для решения этих и других вопросов.

В течение первого года нашего нового проекта мы стремились раскрыть продольный разрез пещеры, от входа и входа в грот до Главной камеры, чтобы облегчить сбор образцов и тестирование различных частей пещеры для определения мест для более обширных раскопки, - пишет команда экспедиции paleomongolia.com.

В 2021 году были выкопаны две испытательные ямы. Яма 1 расположена во внутренней части Главной камеры, где она сливается с небольшой галереей, соединяющей Главный зал и Внутренний грот. Здесь вскрыта толща из трех слоев голоцена. Были обнаружены культурные материалы, связанные со средневековым периодом и бронзовым веком, в том числе пастовые бусы, фрагменты бересты с надписью на старомонгольском языке, бронзовая ложка и многочисленные фрагменты дерева. Плейстоценовые каменные артефакты и остатки фауны также были обнаружены в карьере 1; они покрывают и современную поверхность пола пещеры.

Разрез 2 расположен в непосредственной близости от отстойника, раскопанного в 2000 г., и большая часть его стратиграфической толщи состоит из слоев плейстоцена. Слои 2.1 и 2.2, вероятно, накопились во время последнего ледникового максимума (около 26 500-19 000 лет назад), согласно предыдущим хронометрическим анализам. Здесь мы нашли свидетельства выкапывания гиен, в том числе следы раскопок и залежь навоза гиен. В слое 2.1 также был обнаружен явно не утилитарный объект из мягкого камня, - команда экспедиции.

«Слой 3 считается начальным слоем верхнего палеолита; в предыдущие годы здесь была обнаружена индустрия леваллуа. Здесь и в слое 4 среднего палеолита мы определили индустрию кости.

Предварительный зооархеологический анализ указывает на то, что фаунистический комплекс пустыни сохранялся во время MIS-3 и MIS-2 (приблизительно 57 000-11 700 лет назад). В этом году яма 2 была раскопана до уровня 6, и мы планируем продолжить там раскопки в 2022 году».

Мы взяли пробы отложений из нового продольного разреза для различных геохимических анализов, анализа пыльцы, aDNA и датирования OSL, а также начали просеивание с мелкими ячейками и промывку отложений для восстановления микрофауны.

Команда Цагаан Агуй 2021:

Джон У. Олсен и Анатолий П. Деревянко — большие парни, чьи нежелательные советы мы не можем игнорировать.

Арина Михайловна Хаценович, Бямбаа Гунчинсурэн, Дашзэвэг Базаргур, Ядмаа Цэрэндагва, Евгений Петрович Рыбин — главные следователи, которые действительно проделали самую тяжелую работу.

Участники экспедиций 1996 г. (вверху) и 2021 г. (внизу) в пещере Цагаан Агуй

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