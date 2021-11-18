На интернет-сайт управления полиции Монголии напали курдские хакеры

CentralAsia (MNG) - Сайты «sas.police.gov.mn» и «service.police.gov.mn» Генеральной полиции Монголии были взломаны курдской группировкой хакеров «1877 Team» или «Overthinker1877». Об этом «1877 Team» написала в своей странице телеграм.

На прошлой неделе группа также атаковала веб-сайт Банка Монголии.

Команда «1877 Team», в которую входят более 100 человек из Ирака, взломала румынское информационное агентство в августе и атаковала некоторые британские и американские новостные сайты в мае.

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