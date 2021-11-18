экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За бустерную дозу вакцины от COVID-19 — обмен билет в кинотеатр в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Студенты Монгольского государственного университета (МГУ) получат билет в кино за прием бустерной дозы вакцины COVID-19.

18 и 19 ноября в центральной библиотеке университета работает мобильный пункт вакцинации, студенты после введения третьей дозы вакцины от коронавируса получат билеты в кино.

В Монголии с 13 сентября начали вводить третью дозу всем гражданам старше 18 лет.

«В период с 10 по 16 ноября 2021 года было зарегистрировано 5744 случая коронавируса, что на 1271 меньше, чем на предыдущей неделе. Уменьшение заболеваемости инфекцией — результат бустерных доз для восстановления иммунитета», сказал глава Минздраьа страны.

Дополнительные прививки от коронавируса продолжаются по всей стране. 16 процентов всего населения и 25 процентов целевой группы получали иммуносупрессивных или бустерных дозы.

Активность вакцинации высока у людей в возрасте 60-84 лет, более 40 процентов. Жители аймаков Архангай, Завхан, Сэлэнгэ, Өмнөговь и Сухбаатар также активно участвуют в дополнительной дозе. Наименее активным аймаком является Баян-Өлгий, где проживают этнические казахи.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Уровень владения английским в Узбекистане оценили, как «очень низкий» — итоги исследования
  • Узбекистан и ЕС провели в Брюсселе заседание Совета сотрудничества
  • США закупят у Pfizer таблетки от COVID, снижающие риск смерти на 89%, для 10 млн пациентов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com