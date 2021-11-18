За бустерную дозу вакцины от COVID-19 — обмен билет в кинотеатр в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Студенты Монгольского государственного университета (МГУ) получат билет в кино за прием бустерной дозы вакцины COVID-19.

18 и 19 ноября в центральной библиотеке университета работает мобильный пункт вакцинации, студенты после введения третьей дозы вакцины от коронавируса получат билеты в кино.

В Монголии с 13 сентября начали вводить третью дозу всем гражданам старше 18 лет.

«В период с 10 по 16 ноября 2021 года было зарегистрировано 5744 случая коронавируса, что на 1271 меньше, чем на предыдущей неделе. Уменьшение заболеваемости инфекцией — результат бустерных доз для восстановления иммунитета», сказал глава Минздраьа страны.

Дополнительные прививки от коронавируса продолжаются по всей стране. 16 процентов всего населения и 25 процентов целевой группы получали иммуносупрессивных или бустерных дозы.

Активность вакцинации высока у людей в возрасте 60-84 лет, более 40 процентов. Жители аймаков Архангай, Завхан, Сэлэнгэ, Өмнөговь и Сухбаатар также активно участвуют в дополнительной дозе. Наименее активным аймаком является Баян-Өлгий, где проживают этнические казахи.

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