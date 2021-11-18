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В Узбекистане из-за холодов временно ограничили работу газовых заправок

CentralAsia (UZ) -  С 17 ноября в Узбекистане временно ограничили работу газовых заправок. Такая мера предусмотрена постановлением Кабинета Министров от 12 января 2018 года.

Ограничения работы АГНКС будут введены согласно графикам, утверждаемым областными администрациями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

По данным МЧС Узбекистана, 16-18 ноября на территории республики наблюдается влажная и холодная погода, температура ночью опускается до минус 5-8 градусов, в северных регионах – до минус 12-15 градусов, показатели скорости ветра увеличиваются до 17-28 метров в секунду.

«Последние годы с целью предотвращения нарушений технологического режима при эксплуатации магистрального и распределительного газопроводов, в осенне-зимний период вводятся временные ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в определенное время суток, а именно, в вечернее и ночное время», - говорится в сообщении министерства.

«Целью данной меры является обеспечение стабильности поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям, поставка природного газа которым является гарантией вашего электроснабжения», - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что данные ограничительные меры носят временный характер и при возникновении соответствующих условий, АГНКС вернутся к обычному режиму работы.

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