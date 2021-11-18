Монгольские инженеры приняли заказ от российской авиакомпании на ремонт B737-700

CentralAsia (MNG) - Иностранные авиакомпании все чаще становятся клиентами отдела Технического обслуживания воздушных судов МИАТ монгольской авиалинии.

Монгольская авиакомпания МИАТ с 2006 года начала оказывать услуги по ремонту своих самолетов. Благодаря хорошему качеству как мелкого, так и крупного ремонта, иностранные авиакомпании начали доверять монгольским инженерам. Сейчас авиакомпании Турции, России, Тайланда и Южной Корей стали постянными клиентами отдела Технического обслуживания воздушных судов компании МИАТ. Этот отдел по заказу различных авиакомпаний уже отремонтировал самолеты таких марок как SAAB 340, Фоккер-50, ATR-72, Боинг 737 и Боинг 767.

Около 90 инженеров МИАТ заняты ремонтом иностранных самолетов.

На сегоднящний день монгольские инженеры выполняют работы по техническому обслуживанию типа C на самолете B737-700 с регистрационным номером EI-GFR российкой авиакомпании «Алроса». Услуга представляет собой крупномасштабную операцию по техническому обслуживанию, в которой в общей сложности требуется 2 900 человеко-часов.

АО «Авиакомпания АЛРОСА» — российская авиакомпания, осуществляющая региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Базируется в Якутии в аэропортах Мирный и Полярный (город Удачный).

Помимо регулярных и чартерных перевозок предприятие также осуществляет аэропортовую деятельность и является оператором таких аэропортов, как Мирный, Полярный, Айхал, Витим, Ленск, Оленёк, Саскылах.

АО «Авиакомпания АЛРОСА» образовано на базе Мирнинского авиапредприятия (МАП), являвшегося структурным подразделением АК «АЛРОСА», с 1 января 2013 года функционирует как самостоятельное юридическое лицо.

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