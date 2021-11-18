Боец ​​ММА из Узбекистана убил врача на американском острове Гуам после спора о вакцинации

CentralAsia (UZ) - Гражданин Узбекистана Акмал Ходжиев, выступавший за Россию на американском острове Гуам, был арестован по подозрению в убийстве доктора Мирана Рибати. Об этом сообщило издание Pacific News Center.

Ожидается, что Ходжиев явится в суд 17 ноября.

Сообщается, что 27-летний Акмал Ходжиев дружил с Мираном Рибати. 7 ноября Рибати посетил дом Ходжиева. Помимо Рибати, в доме Ходжиева были еще две женщины - мать и сестра. Хозяин и гость спорили о вакцине от COVID-19.

Ходжиев, который открыто заявил о своем неприятии вакцинации в социальных сетях и призвал своих подписчиков отказаться от вакцинации, начал душить Рибати.

Хожиев стал душить доктора. После этого Хожиев взял кость с обеденного стола - ею он якобы нанес несколько ударов в шею Рибати. Потерпевший пытался вырваться из рук Ходжиева с вмешательством женщин, но Акмал не позволил ему этого сделать, нанеся несколько ударов ножом.

Ходжиев сдался, не оказав сопротивления полиции, и признался в убийстве Рибати.

Акмал Ходжиев родился в Самарканде, позже переехал в Санкт-Петербург. Последние три года он жил и практиковал на Гуаме.

На сегодняшний день Ходжиев провел 4 боя на профессиональном ринге. Три из этих сражений он завершил победой и один поражением.