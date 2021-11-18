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В Монголии за сутки выявлено 777 случая коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлен 777 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 376 тыс. 935.

Из них 571 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 206 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3759 пациента находятся в легком, 4210 — в тяжелом, 1157 — в критическом и 205 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 10 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1846.

Коронавирус в Монголии
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