Узбекистан и РФ заключили соглашения на $8,9 млрд на межрегиональном форуме  

CentralAsia (UZ) - В рамках второго Российско-узбекского межрегионального форума и мероприятий по его подготовке были заключены соглашения на $8,9 млрд.

Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников по итогам форума.

"Только в последние дни, в рамках форума, было подписано 28 соглашений с объемом финансирования $3,6 млрд. Еще более 113 проектов обсуждаются, есть меморандумы, есть подходы, но по ним переговоры еще ведутся, есть промежуточные документы - это еще примерно $3,7 млрд. Также за последние полтора месяца в рамках подготовки к форуму и двусторонних интенсивных визитов было подписано 450 торгово-экспортных контрактов на $1,6 млрд. Вот объем тех контрактов, которые за последний месяц, может быть, чуть больше в рамках подготовки к форуму были подписаны - почти $9 млрд", - сказал Решетников.

Российский министр подчеркнул, что заключенные соглашения имеют не разовый характер, а представляют собой "сложившуюся систему взаимодействия" на уровне регионов РФ и Узбекистана.

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков согласился с позицией российского министра, отметив "промышленный и системный" характер всего проектного цикла в рамках форума.

"У нас сейчас уже есть проектный офис совместный, который [сопровождает проект] от проектной идеи до конкретной имплементации. Сегодня мы договорились, что и в постимплементационный период он тоже будет сопровождать все эти проекты, все эти торговые контракты. То есть мы переходим на качественно другой уровень сотрудничества", - добавил Умурзаков.

Он также заявил, что по итогам текущего года торговый оборот между Узбекистаном и РФ может превысить $6 млрд, сообщает ТАСС.

Ранее в рамках форума глава МЭР РФ Максим Решетников сообщил, что по итогам 9 месяцев 2021 года двусторонний оборот между странами вырос на 6,5% в годовом выражении - до $3,9 млрд. По итогам 2020 года объемы оборота составили $5,9 млрд.