В Казахстане за сутки выявили 1083 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1083 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область — 143;

- город Алматы — 128;

- город Нур-Султан — 125;

- Павлодарская область — 118;

- Карагандинская область — 115;

- Костанайская область — 110;

- Восточно-Казахстанская область — 77;

- Акмолинская область — 72;

- Алматинская область — 49;

- Атырауская область — 28;

- Западно-Казахстанская область — 25;

- Туркестанская область — 22;

- город Шымкент — 20;

- Актюбинская область — 20;

- Кызылординская область — 15;

- Жамбылская область — 11;

- Мангистауская область — 5.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 960 609 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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