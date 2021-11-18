В Казахстане за сутки выявили 1083 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1083 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область — 143;
- город Алматы — 128;
- город Нур-Султан — 125;
- Павлодарская область — 118;
- Карагандинская область — 115;
- Костанайская область — 110;
- Восточно-Казахстанская область — 77;
- Акмолинская область — 72;
- Алматинская область — 49;
- Атырауская область — 28;
- Западно-Казахстанская область — 25;
- Туркестанская область — 22;
- город Шымкент — 20;
- Актюбинская область — 20;
- Кызылординская область — 15;
- Жамбылская область — 11;
- Мангистауская область — 5.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 960 609 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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