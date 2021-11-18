Узбекистан запретил транзит жителей стран Ближнего Востока в Белоруссию

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CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана с 17 ноября временно запретили на своей территории транзитные авиарейсы в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на «Узавиацию».

Долететь до Белоруссии через узбекскую территорию не смогут граждане Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана. Кроме того, авиационные власти республики рекомендовали авиакомпаниям, выполняющим пассажирские рейсы из Узбекистана в Белоруссию, временно ограничить продажу билетов в Белоруссию гражданам этих стран. Исключение составляют граждане, имеющие дипломатический паспорт или вид на жительство в Белоруссии.

Из-за миграционного кризиса, возникшего на границе Белоруссии и ЕС, на прошлой неделе Турция ввела запрет на транзит и авиаперелеты граждан Йемена, Ирака и Сирии в Белоруссию.

Ситуация на белорусско-польской границе, где тысячи беженцев из ближневосточных стран пытаются попасть в Европу, обострилась 8 ноября. Мигранты предприняли активную попутку прорваться на территорию Польши. 15 ноября беженцы вновь перешли к активным действиям, они попытались прорваться через ограждения и стали сворачивать стихийно сформировавшийся лагерь.