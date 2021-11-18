Итальянская компания Calzedonia выразила заинтересованность в сотрудничестве с Монголией в сфере производства кашемира

CentralAsia (MNG) - Почетный консул Монголии в Италии г-н Паоло Бонетти и представители компании Calzedonia встретились с руководством Монгольской национальной торгово-промышленной палаты.

В ходе встречи итальянская компания, производящая изделия из шерсти и кашемира, заявила о своем сотрудничестве с Монголией в этой области и обменялась мнениями по подготовке и транспортировке сырья.

О. Амартувшин, президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии, проинформировал о текущей ситуации и транспортировке шерсти и кашемира Монголии, подчеркнув, что правительство уделяет особое внимание продвижению экспорта и проводит политику развития отрасли как кластера. Он также выразил свою поддержку и сотрудничество во всех аспектах.

Монголия сотрудничает с Италией в области шерсти, кашемира и кожи, создав комплексный научно-исследовательский и испытательный центр, занимающийся переработкой сырья, экспортом и импортом.

В этом году монгольская компания Khanbogd Cashmere экспортировала 20 тонн обработанного кашемира в Италию впервые наземным и автомобильным транспортом.

В прошлом Монголия экспортировала в Италию гребенного кашемира, полуобработанной кожи и изделий из кашемира на сумму 1,9 миллиона долларов. В прошлом году Монголия импортировала из Италии продуктов питания, одежды, строительных материалов и медицинского оборудования на сумму 40,7 миллиона долларов.

Монголия экспортирует 60-70 процентов кашемира путем первичной обработки и стирки. Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и Монгольская ассоциация кашемира уделяют особое внимание дальнейшему сокращению и прекращению экспорта мытого кашемира и увеличению производства и экспорта продукции с добавленной стоимостью.

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