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В России заметили падение светящегося объекта, похожего на метеорит. Видео

CentralAsia (CA) -  Жители Ижевска, Йошкар-Олы, Перми и Казани заметили в небе падение светящегося объекта, похожего на метеорит, передает агентство RG.

Необычное явление очевидцы засняли на видео.

По данным Московского планетария, сейчас наступил пик метеорного потока Леониды.

«В ночь с 17 на 18 ноября произойдет максимум активности метеорного потока Леониды, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Леониды - очень яркие и быстрые белые метеоры частицы хвоста кометы Темпеля-Туттля, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 км в секунду», - сообщили в планетарии.

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