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Государственные облигации Монголии получили награду FinanceAsia

CentralAsia (MNG) -  Последние два транша облигаций, выпущенных правительством Монголии, на общую сумму 1 миллиард долларов были высоко оценены FinanceAsia.

Они получили такие престижные награды, как «Best Sovereign Issuer»-(«Лучший суверенный эмитент») и «Best of the Frontier Markets»-(«Лучший на переднем рынке»).

Изюминкой является то, что 6-летняя процентная ставка 3,5% является самой низкой процентной ставкой для эмитентов облигаций с таким же кредитным рейтингом.

Ежегодная награда FinanceAsia за достижения в конце года отмечает выдающиеся достижения в объединении эмитентов и инвесторов для развития финансовых рынков Азии.

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