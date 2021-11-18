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Эрдогану вручили карту «Тюркского мира» с половиной территории России

CentralAsia (CA) -  Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту «Тюркского мира», в который включена значительная часть территории России, в том числе Сибирь. Фотография, на которой Бахчели вручает карту Эрдогану, размещена в Twitter партии.

На карте Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан отмечены красным цветом.

Вместе с тем оранжевым цветом обозначены некоторые страны Балканского полуострова, часть Ирана, южные регионы России, а также большая часть Сибири и западная часть Монголии.

Желтым цветом помечены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. В подписи к опубликованной фотографии не уточняется, что обозначают эти цвета.

Как сообщает Cumhuriyet, Бахчели и Эрдоган встретились в президентском дворце турецкого лидера. Их встреча продлилась 45 минут. Никаких заявлений по итогам переговоров сделано не было. После встречи Бахчели покинул дворец и направился в штаб своей партии, пишет издание.

12 ноября в Стамбуле прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. Кроме того, была утверждена Концепция тюркского мира на период до 2040 года. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.

Партия национального движения под руководством Бахчели находится с возглавляемой Эрдоганом правящей Партией справедливости и развития в политическом альянсе, который имеет большинство голосов в парламенте Турции.

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