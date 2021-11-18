Филиал «Исламского государства» теперь присутствует почти во всех афганских провинциях, - ООН

CentralAsia (CA) - Специальный представитель ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что филиал террористической группировки «ДАИШ» («Исламское государство») вырос и теперь присутствует почти во всех 34 провинциях, передает Reuters.

Как отмечается в агентстве, Лайонс сообщила Совету Безопасности ООН, что боевики движения «Талибан», которые захватили власть в стране, не способны противостоять распространению террористов «Исламского государства». Она также отметила, что талибы «в значительной степени опираются на внесудебные задержания и убийства» подозреваемых боевиков ИГХП.

«Когда-то деятельность ДАИШ ограничивалась несколькими провинциями и столицей, теперь, похоже, она присутствует почти во всех провинциях и становится все более активной», - сказала Лайонс, добавив, что число нападений этой группировки увеличилось с 60 ударов в 2020 году до 334 в этом году.

Лайонс вновь предупредила о гуманитарной катастрофе в связи с надвигающейся зимой из-за неустойчивой экономики и засухи. Она призвала международное сообщество найти способы финансирования заработной платы медицинских работников, учителей и гуманитарных работников, заявив, что гуманитарная помощь в стране недостаточна.

«Экономический коллапс будет подпитывать незаконную торговлю наркотиками, оружием и людьми, а также нерегулируемые денежные обмены, которые могут только способствовать терроризму. Эти патологии сначала затронут Афганистан. Затем они дойдут до всего региона», - сказала Лайонс.

«Талибан» организовал наступление на афганские правительственные силы после того, как США объявили о выводе своего военного контингента из Афганистана. 15 августа талибы захватили столицу страны Кабул и объявили об окончании войны с правительственными силами. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны. В качестве основных направлений своей политики талибы называли восстановление в Афганистане Исламского Эмирата, всеобщую амнистию и прекращение производства наркотиков.