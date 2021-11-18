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В Казахстане работают более 16 тыс. мигрантов, - Минтруда

CentralAsia (KZ) -  По состоянию на 1 ноября в Казахстане работают более 16 тыс. 59 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 647 разрешений по первой (руководители и их заместители), 3222 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7746 и 718 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1769 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1957 человек», – сообщили в пресс-службе.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1739 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 458 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников.

По информации ведомства, основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 4068 чел., Турция – 2069 чел., Узбекистан – 1782 чел., Индия – 1212 чел., Великобритания – 1047 человек.

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