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В Узбекистане создадут открытую цифровую экосистему для электронной коммерции

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 ноября подписал постановление «О совершенствовании администрирования электронной коммерции и создании благоприятных условий для ее дальнейшего развития». Документ опубликован УзА.

Согласно документу с 1 июля 2022 года будет запущен комплекс информационных систем электронной коммерции «Открытая цифровая экосистема».

С этой же даты устанавливается порядок, в соответствии с которым станет обязательным размещение информации о реализации товаров и услуг на платформах электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему. Не допускается заключение сделок по покупке товаров и услуг без указания цены.

Кроме того, до 1 января 2024 года для операторов платформ электронной коммерции, интегрированных в Цифровую экосистему, ставка налога на прибыль снижается на 50%.

К налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю товарами применяются сниженные налоговые ставки по налогу на прибыль и налогу с оборота.

До 1 июля 2022 года намечено обеспечить взаимную интеграцию электронных баз данных, позволяющую в режиме реального времени передавать сведения в налоговые органы через Цифровую экосистему.

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