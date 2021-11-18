В Казахстане в результате сильного ветра пострадали 49 человек

CentralAsia (KZ) - В результате непогоды, вызванной сильным ветром и бураном, в Жамбылской области за медицинской помощью обратились 49 человек. Об этом агентству Tengrinews.kz сообщили в региональном Управлении здравоохранения.

По данным ведомства, в городскую больницу Тараза поступил 41 пациент. Из них четверо были госпитализированы в стационар, а остальных после осмотра врачей направили домой.

В детскую областную больницу попали четверо детей, из которых троих оставили лечиться, а одного отпустили домой на амбулаторное лечение.

В Байзаковскую районную больницу за медпомощью обратились четыре человека, один госпитализирован, трое под наблюдение медиков отпущены домой.

«Большинство обратившихся за помощью пациентов получили ушибы головы, руки и ног, а также другие травмы в результате падения окон и уличных ворот», - рассказали в управлении.

Кроме того, некоторые пользователи соцсетей показали ранее не опубликованные кадры вчерашнего стихийного бедствия. Так, на одном из них запечатлена группа людей, скорее всего школьников, которых валит с ног сильный ветер.

17 ноября в Жамбылской области разбушевался сильный ветер и буран. Из-за нулевой видимости была закрыта часть автотрассы Западная Европа - Западный Китай, а также перекрыт выезд из городов Каратау и Жанатас. В связи с ухудшением погодных условий практически все полицейские региона вышли на дорогу, чтобы предостеречь граждан от несрочных поездок.

Также сильный ветер стал причиной повреждения газопроводов сразу в нескольких населенных пунктах региона. Люди остались без газа, так как починить поломку не получается из-за бушующего ветра, и специалисты обещали помочь после нормализации погоды.

Отметим, что непогода наблюдалась и в соседних областях. Так, Кызылорду накрыло снегом, из-за чего в ряде районов областного центра не было света, на дорогах образовался гололед и наблюдался коллапс с транспортом.

А вот в Сарыагаше Туркестанской области выпал снег с коричневым оттенком. Такой нехарактерный цвет, скорее всего, вызван недавней пыльной бурей, которая наблюдалась в регионе.

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