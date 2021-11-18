экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ташкент накрыл первый снегопад. Фото

CentralAsia (UZ) -  В четверг, 17 ноября, Ташкент накрыл настоящий снегопад.

По прогнозам синоптиков, 18 ноября днем по территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Местами по республике туман. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха 0-5° тепла.

В столице без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха прогреется до 2-4° тепла.

По горным районам без осадков. Местами возможен туман. Температура воздуха 0-5° мороза. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.

Показываем подборку самых ярких кадров, сделанных горожанами.

print
  • З.Мэндсайхан: Соглашение о строительстве мясокомбинатов будет завершено в течение этого года
  • Эрдогану вручили карту «Тюркского мира» с половиной территории России
  • Россия намерена втрое увеличить квоты для бесплатного обучения студентов Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com