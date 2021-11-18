Ташкент накрыл первый снегопад. Фото

CentralAsia (UZ) - В четверг, 17 ноября, Ташкент накрыл настоящий снегопад.

По прогнозам синоптиков, 18 ноября днем по территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Местами по республике туман. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха 0-5° тепла.

В столице без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха прогреется до 2-4° тепла.

По горным районам без осадков. Местами возможен туман. Температура воздуха 0-5° мороза. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.

Показываем подборку самых ярких кадров, сделанных горожанами.