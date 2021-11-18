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В Кабуле прогремели два взрыва. Фото и видео

CentralAsia (CA) -  На западе Кабула 17 ноября прогремели два взрыва. Сообщается, что среди населения есть погибшие и пострадавшие, передает агентство Aamaj News.

Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, в автомобиль подложили взрывчатку. В результате теракта погибли три человека.

Второй взрыв произошел в районе Дехбури. Там на территории полицейского участка также подорвали автомобиль. Очевидцы говорят о семи жертвах.

Представитель МВД Саид Хосте сообщил, что погиб один мирный житель, а шестеро получили ранения, среди них три женщины. Очевидцы же говорят, что погибли по меньшей мере четыре человека, еще шестеро пострадали.

По данным Reuters, ответственность за взрывы на себя взяла группировка ДАИШ («Исламское государство»).

15 ноября взрыв прогремел в районе на западе Кабула. Отмечается, что инцидент произошел через два дня после того, как магнитная бомба уничтожила микроавтобус в этом же районе, убив и ранив несколько человек. Ответственность за инцидент на себя взяла группировка ДАИШ («Исламское государство»).

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