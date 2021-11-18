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В Узбекистане сняли с поста главу Кашкадарьинской области, который в октябре 2018 года заставил фермеров стоять в арыке
Зойир Мирзаев
Зойир Мирзаев

CentralAsia (UZ) -  Глава Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев уволен с занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Согласно указу, Мирзаев освобожден от должности хокима Кашкадарьинской области в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба президента.

Должность хокима Мирзаев занимал с октября 2019 года.

Исполняющим обязанности хокима Кашкадарьинской области назначен Муротжон Азимов, работавший до этого председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Зоир Мирзаев стал известен широкой общественности после скандального случая в бытность заместителем вице-премьера по вопросам сельского и водного хозяйства. В октябре 2018 года по приказу Мирзаева фермеров и ответственных лиц за отсутствие полива поля заставили стоять в переполненном водой арыке.

Фото инцидента распространилось в соцсетях. После этого Мирзаев был уволен, но через некоторое время вновь вернулся к ответственным должностям.

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