Ожидается назначение Зойира Мирзаева главой Ташкентской области - СМИ

Зойир Мирзаев

CentralAsia (UZ) - Ожидается, что бывший глава Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев будет назначен главой Ташкентской области станет Зойир Мирзаев. Эту информацию подтвердил источник Kun.uz.

В пресс-службе администрации Кашкадарьинской области также сообщили, что во время церемонии прощания с бывшим хокимом области было объявлено, что он будет назначен главой другой области.

Нынешний хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов руководит регионом с января 2021 года.

Зойир Мирзаев родился 10 марта 1968 года в Джамбайском районе Самаркандской области. В 1994 году окончил Ташкентский финансовый институт.

В 2003-2004 годах был хокимом Джамбайского района, в 2004-2008 годах - заместителем хокима Самаркандской области, в 2008-2010 годах - хокимом города Самарканд, с 2010 по 2016 год возглавлял Самаркандскую область.

С 2016 по 2018 год - вице-премьер - министр сельского и водного хозяйства, руководитель агропромышленного комплекса. С 2018 года - вице-премьер - руководитель агропромышленного комплекса. Во время своего пребывания в должности его критиковали за то, что он заставлял чиновников районной администрации и фермеров стоять в арыке с водой и держать большие камни над головой.

7 ноября 2018 года назначен хокимом Шароф Рашидовского района Джизакской области.

С октября 2019 года - глава Кашкадарьинской области. Сегодня его сменил на этом посту бывший председатель Таможенного комитета Муротжон Азимов.