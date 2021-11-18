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В список США по странам-нарушителям религиозных свобод попали 2 государства Центральной Азии

CentralAsia (TJ) -  Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил список стран, которые причастны или допускают нарушения свободы вероисповедания. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В список 10 стран-нарушителей религиозных свобод попали: Таджикистан, Бирма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Туркменистан и Россия.

Отмечается, что причисленные страны вызывают особую обеспокоенность Госдепа из-за «систематического, продолжающего, вопиющего нарушения свободы вероисповедания».

В специальный список внесены Алжир, Коморские Острова, Куба, Никарагуа, которые, по оценкам внешнеполитического ведомства США, допускают или допустили «серьезные нарушения свободы вероисповедания». В прошлом году Россия была в этом списке.

Кроме того, выражается озабоченность по поводу нарушения религиозных свобод со стороны таких организаций, как «Аль-Шабааб», «Аль-Каида», «Боко Харам», «Хаят Тахрир аш-Шам», Хуситы, ИГИЛ и его подразделения в Африке, Джамаат Наср аль-Ислам валь-Муслимин и «Талибан».

«В современном мире проблемы свободы вероисповедания носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер. Они требуют постоянной глобальной приверженности от всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью, и первоочередного внимания международного сообщества», — заявил Блинкен.

США продолжат подталкивать правительства к исправлению недостатков в местных законах и привлечению к ответственности виновных в нарушениях, сказал он.

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