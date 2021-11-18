В Узбекистане по одной дозе вакцины от коронавируса получили более 74% населения

CentralAsia (UZ) - На сегодня в Узбекистане использовано более 30,5 млн доз вакцины против коронавируса.

По данным Минздрава РУз, 17 ноября по всей стране было введено 275 тыс. 70 доз вакцины против COVID-19. Из них: на первом этапе вакцинировано 143 тыс. 999 человек, на втором - 83 тыс. 314, на третьем - 47 тыс. 757.

На сегодняшний день в стране использовано 30 млн 592 тыс. 189 доз вакцины. Из них на первом этапе вакцинировано 16 млн 2 тыс. 47 человек, на втором - 9 млн 614 тыс. 758, на третьем - 4 млн 975 тыс. 384.

Охват первой дозой населения, подлежащего вакцинации, составляет 74,6%, добавили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.