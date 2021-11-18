В Таджикистане обновили банкноты номиналом 10, 20, 50, 100, 200 и 500 сомони

CentralAsia (TJ) - Согласно постановлению Правления Национального банка Таджикистана от 16 ноября 2021 года в соответствии с законом «О Национальном банке Таджикистана» в целях обеспечения экономики банкнотами НБТ выпускает в обращение банкноты номиналом 10, 20, 50, 100, 200 и 500 сомони, образца 2021 года, сообщает «Авеста».

Следует отметить, что банкноты номиналом 10, 20, 50, 100, 200 и 500 сомони образца 2021 года будут находиться в обращении вместе с находящимися в обращении банкнотами 1999, 2010, 2017 и 2018 годов, сообщает Нацбанк.

Национальный банк Таджикистана в установленном порядке принимает необходимые меры по транспортировке, учету и созданию условий для выпуска и обращения банкнот образца 2021 года номиналом 10, 20, 50, 100, 200 и 500 сомони в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что указанные купюры 2021 года выпуска имеют высокую степень защиты и состоят из хлопковых примесей и полимерных химических материалов.

Защищенность этих денежных купюр обеспечивают такие степени защиты, как водяной знак, защитная нить, шрифт, элементы против копирования, взаимосвязанные изображения, кинеграмма, знак для незрячих и магнитная защита.

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