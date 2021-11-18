В Узбекистан из РФ отправился первый «Агроэкспресс»

- Узбекистан, общество
- 15:22, 18 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Первый поезд в рамках пилотного проекта «Агроэкспресс» по ускоренной доставке сельхозпродукции из Москвы в Ташкент и обратно направился в Узбекистан, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на втором Российско-узбекском межрегиональном форуме.
«Надо отметить, что в понедельник первая партия продукции отправилась в Узбекистан. К концу ноября будем ждать его возвращения со свежими фруктами», — сказал Решетников.
Российский министр добавил, что проект способствует интеграции железных дорог РФ, Узбекистана и Казахстана, по территории которых идет «Агроэкспресс».
Проект «Агроэкспресс» направлен на ускоренную доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Москва — Ташкент. Он позволит существенно упростить логистику. Сократится время доставки свежих овощей и фруктов из Узбекистана в Россию, а мясной и мукомольной продукции — из России в Узбекистан.