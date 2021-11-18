В Узбекистан из РФ отправился первый «Агроэкспресс»

CentralAsia (UZ) - Первый поезд в рамках пилотного проекта «Агроэкспресс» по ускоренной доставке сельхозпродукции из Москвы в Ташкент и обратно направился в Узбекистан, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на втором Российско-узбекском межрегиональном форуме.

«Надо отметить, что в понедельник первая партия продукции отправилась в Узбекистан. К концу ноября будем ждать его возвращения со свежими фруктами», — сказал Решетников.

Российский министр добавил, что проект способствует интеграции железных дорог РФ, Узбекистана и Казахстана, по территории которых идет «Агроэкспресс».

Проект «Агроэкспресс» направлен на ускоренную доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Москва — Ташкент. Он позволит существенно упростить логистику. Сократится время доставки свежих овощей и фруктов из Узбекистана в Россию, а мясной и мукомольной продукции — из России в Узбекистан.