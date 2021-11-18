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В Узбекистан по почте пытались ввезти ювелирные изделия на $150 тыс.

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане пресечена попытка ввоза на территорию страны ювелирных украшений общей стоимостью (по предварительным подсчетам) более 1,59 миллиарда сумов ($150 тыс.).

По данным Государственного таможенного комитета Узбекистана, ценности были обнаружены в 3-х почтовых посылках, в которых находились 58 золотых ювелирных изделий всемирно известных брендов весом около 665 граммов (664,7), а также 26 наручных ювелирных часов.

Факт нарушения был обнаружен в ходе досмотра сотрудниками таможенного поста «Бош почтамт» посылок, направленных из-за рубежа на имя проживающего в Ташкенте гражданина. По документам, в почтовых отправлениях должна была находиться бижутерия и наручные часы, но контроль выявил, что находившиеся в отправлениях украшения были ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней.

В настоящее время по выявленному факту таможенными органами производятся следственные действия.

В соответствии с Всемирной почтовой конвенцией и национальным законодательством, пересылка ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней путем международных почтовых и курьерских отправлений запрещена.

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