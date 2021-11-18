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Минобороны Узбекистана и Беларуси утвердили план сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Главы министерств обороны Беларуси и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество, сообщили 18 ноября в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

"В рамках официального визита в Республику Узбекистан состоялись переговоры Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с Министром обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым", - говорится в сообщении.

"Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес, а также утвердили План двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Беларуси и Узбекистана на 2022 год", - проинформировали в военном ведомстве.

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