Узбекистан и Россия запустили механизм отказа от доллара в расчетах

CentralAsia (UZ) - Россия и Узбекистан запустили новый механизм по отказу от доллара в межстрановых расчетах. Об этом 18 ноября заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«В рамках Межправкомиссии мы проработали решения, чтобы создать возможность для эмиссии облигаций Узбекистана на российских фондовых рынках. 16 ноября Банк России впервые зарегистрировал рублевый выпуск облигаций Национального банка Узбекистана — 10 и 5 млрд рублей. Теперь будет вестись маркетинг бумаг на рынке, после чего облигации могут быть размещены на бирже», — отметил российский министр в время второго Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

По его словам, это позволит Узбекистану привлечь значительные средства, которые в том числе могут быть направлены на закупку российских товаров.

«Выгода партнеров — не нужно конвертировать деньги в доллары, все расчеты будут в рублях без комиссии. Такую задачу поставил президент России — расширять использование нашей валюты в межстрановых расчетах, в том числе в СНГ. Это важный инструмент развития экономического сотрудничества и интеграционных процессов в Содружестве», — заключил Максим Решетников.