Россия эвакуирует из Афганистана несколько сотен человек, в том числе кыргызстанцев

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России направило в столицу Афганистана Кабул три военно-транспортных самолета Ил-76. Как говорится в поступившем в РИА Новости сообщении военного ведомства, эта авиационная группировка создана по поручению президента страны Владимира Путина.

В Афганистан каждый из самолетов отвезет 36 тонн гуманитарного груза для местного населения. В обратном направлении планируется забрать более 380 граждан России, Белоруссии, Кыргызстана, Армении, Украины и Афганистана. Для помощи этим людям в Кабул направлены, в том числе, военные медики с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что эвакуация граждан из аэропорта Кабула происходит при «ответственном и конструктивном» подходе контролирующих страну талибов. Он также сообщил, что, в том числе, на спецборты Минобороны записались почти 900 афганских студентов, которые зачислены в российские вузы и намерены продолжить там очное обучение.

В августе талибы захватили большую часть территории Афганистана после того, как США и их союзники объявили о выводе войск из этой страны. После штурма Кабула американцам и их союзникам пришлось экстренно вывозить как дипломатов и сотрудников частных компаний, так и граждан Афганистана, работавших на международную коалицию.

Самолеты Минобороны России 25 августа вывезли из Кабула около 400 граждан России, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.