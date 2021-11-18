В России за сутки выявлено 37 374 случая COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 37 тыс. 374 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2617 (7,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 219 тыс. 912 случаев (+0,41%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 218,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 561 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 916 тыс. 706 человек.