Benzinga: у Монголии есть потенциал стать энергетической державой

CentralAsia (MNG) - Benzinga News, специализирующаяся на экономических, криптовалютных и финансовых рынках, заявляет, что по мере того, как оседает пыль от пандемии COVID-19, кажется, что страна Монголия получит огромную выгоду от горнодобывающей деятельности и, в частности, ее будущего как энергетической державой. Это произошло в связи с тем, что Erdenes-Tavan Tolgoi (ETT), дочерняя компания Erdenes MGL и монгольская компания, объявила о новых инфраструктурных проектах, которые используют возможности крипто-майнинга.

На сайте также говорится: «Одна из проблем, которая беспокоит мир сегодня, — это доступ к надежным и стабильным источникам энергии, особенно в Азии. Китай, например, столкнулся с энергетическим кризисом из-за сочетания нехватки угля и наводнений в нескольких угледобывающих регионах его страны. В других соседних странах, таких как Австралия, где обычно ищут уголь, введен запрет, который не показывает никаких признаков ослабления. В середине этого процесса правительство Монголии совместно с Erdenes-Tavan Tolgoi (ETT) будет запускать ряд новых проектов по развитию угледобывающей промышленности в стране. Согласно официальному пресс-релизу, цель этих проектов — «использовать потенциал развивающейся страны в качестве источника ресурсов и создать долгосрочную ценность для своих граждан».

ETT также объявила о новых усилиях по сбору средств для реализации этих проектов, которые будут включать выпуск трех траншей облигаций на сумму 700 миллионов сингапурских долларов. Первый транш выпуска облигаций уже состоялся, он был заключен в апреле 2021 года на внутреннем рынке Монголии. Второй и третий раунд выпуска облигаций запланирован на конец 2021 и 2022 годов и будет доступен для международных инвесторов. IPO также рассматривается как часть усилий по сбору средств.

Среди некоторых проектов, которые будут реализованы на привлеченные средства, - железная дорога Таван-Толгой, угольная электростанция, углеперерабатывающий завод и водопровод. Некоторые операции уже ведутся или находятся на стадии планирования, и ожидается больше объявлений.

Угольный пейзаж

Все эти проекты разрабатываются в очень ответственный момент в энергетическом секторе. В наши дни многие страны сосредоточены на устойчивости, и стихийные бедствия, такие как бедствие в Индонезии, означают, что угольному сектору в некоторой степени не уделяется должного внимания.

В дополнение к относительно стабильному климату угольное месторождение Таван-Толгой не страдает от споров о праве собственности, как другие месторождения в таких местах, как Эрдэнэт и Оюу-Толгой. Месторождение полностью принадлежит государству, и эта предстоящая серия проектов ETT направлена на благо граждан Монголии. Месторождение, впервые открытое в 1940-х годах, содержит 7,5 миллиардов тонн угля и расположено в пустыне Южный Гоби Монголии.

Если это стратегическое партнерство увенчается успехом, Монголия сможет позиционировать себя как мирового лидера в области добычи и поставок угля, поскольку такие мировые державы, как Китай, нуждаются в поставках угля и напрямую соседствуют с Монголией.

автор: Навид Ладани — эксперт по маркетингу и предприниматель, который работает в нескольких секторах, включая технологии, финансы и стиль жизни.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: BENZINGA

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