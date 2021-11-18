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Россия обновила рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1251 человек, передает оперативный штаб.

О предыдущем максимуме — 1247 смертей за сутки — было объявлено 17 ноября. Более 1,2 тыс. больных в сутки умирают от COVID-19 десятый день подряд.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 94 и Санкт-Петербурге — 79.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 260 тыс. 335 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,2 млн, из них выздоровели — 7,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 916 тыс. 706 пациентов.

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