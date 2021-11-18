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Президент России подпишет «весомый пакет документов» с президентом Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Президент России Владимир Путин 19 ноября проведёт в Москве переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, политики обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух стран с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Также они обсудят международную проблематику, в том числе ситуацию в Афганистане.

«К подписанию подготовлен весомый пакет двусторонних документов», — также сообщают в Кремле.

Ранее было объявлено о миграционной амнистии, благодаря которой в РФ разрешили въехать 158 тысячам граждан Узбекистана, которые ранее не могли пересекать российскую границу.

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