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В Узбекистане началось производство кроссовера Renault Duster нового поколения

CentralAsia (UZ) -  На заводе «ADM-Jizzakh» в Узбекистане началось серийное производство кроссовера Renault Duster второго поколения. Это уже третья модель после Kaptur и Arkana, локализованная Renault совместно с компанией Roodell для местных потребителей, сообщили в пресс-службе бренда.

Выпускаемые в Джизаке «Дастеры» выйдут на узбекский рынок в трех комплектациях.

Ранее сообщалось, что на начальном этапе продажами и обслуживанием автомобилей Renault в Узбекистане будут заниматься два дилерских центра в Ташкенте. В дальнейшем компания планирует развивать дилерскую сеть в соответствии с текущими запросами рынка и местных потребителей.

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