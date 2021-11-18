Токаев заявил об отсутствии единой внешней стратегии Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел высказался об отсутствии единой общенациональной стратегии Казахстана на внешнем поле.

«В настоящее время отсутствует по-настоящему единая общенациональная стратегия Казахстана на внешнем поле. Это системная проблема», - сказал Токаев.

Президент напомнил, что статус министра иностранных дел с учетом его особого положения был повышен до заместителя премьер-министра.

«В связи с этим МИД должен наладить тесную межведомственную координацию. Следует обратить внимание на такие хронические проблемы, как слабое взаимодействие внутри госаппарата и преобладание узковедомственных интересов», - добавил он.

По мнению главы государства, это приводит к серьезным сбоям и снижению эффективности работы по защите национальных интересов.

«Подобные казусы - будь то обмеление реки Жайык, простаивание казахстанских грузов на китайской границе, ущемление интересов нашего бизнеса на рынках соседних стран и многое другое - негативно влияют на настроения и уровень жизни казахстанцев», - подчеркнул Токаев.

Президент отметил, что Казахстан открыт к расширению связей с партнерами в Азии, на Среднем и Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, Африке.

«В целом нам необходимо расширять горизонты нашей внешней политики. Наш небесно-голубой стяг должен быть представлен во всех основных регионах планеты. Это в полной мере отвечает стратегическим интересам нашей страны. Кроме того, мы и далее будем нацелены на сохранение ключевого статуса в геополитической и геоэкономической системе Евразии», - добавил он.

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