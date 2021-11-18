В России ожидается аномальный снегопад, - синоптики

CentralAsia (CA) - В субботу в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее стало известно, что атмосферное давление в Москве рухнет в «барическую пропасть» до рекордных 716 мм ртутного столба.

«Однако это не все неприятности от ныряющего циклона, который в условиях слабо оттепельной погоды еще принесет с собой и аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя — до 14-16 мм, что составляет одну четвертую от всего месячного объема», — сказал синоптик.

Такие интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко. С момента открытия в 1948 году главной столичной метеостанции ВДНХ их фиксировали лишь в 1954-м (13,9 мм), 2004-м (15,2 мм) и 2010-м (10,5 мм).

«То есть в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса», — добавил специалист.

Все это приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до семи сантиметров и плотностью до 170 кг. на кубический метр, что влечет чрезмерную нагрузку на кровли и стропильные конструкции.

«Кстати, начнется преждевременное — на неделю раньше положенного по климату — формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны», — уточнил метеоролог.

Порывы ветра во второй половине дня будут достигать штормовых 18-23 метров в секунду, а это нагрузка до 30 кг на метр кв поверхности, что чревато падением деревьев и рекламных конструкций.

Тишковец также отметил, что в ночь на воскресенье подморозит и на дорогах образуется сильная гололедица.