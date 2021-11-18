Кремль пообещал сообщить, когда Путин ревакцинируется от COVID

CentralAsia (CA) - Президент России обязательно сообщит, когда пройдет ревакцинацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Он сам сообщит», — сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли информация о том, когда президент сделает новую прививку от COVID-19.

На прошлой неделе Песков отвечал на подобный вопрос журналистов. Тогда он рассказал журналистам, что будет ревакцинироваться только по рекомендации медиков, поскольку титры антител к коронавирусу у президента остаются высокими.

Первую прививку от COVID-19 Путин сделал 23 марта, а вторую дозу получил 14 апреля. Позднее президент сообщил, что вакцинировался «Спутником V».

В мае глава государства рассказал, что сдал тест на антитела и их титр был достаточным, чтобы противостоять инфекции. «Специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 сейчас. Как врачи сказали, это результат хороший», — говорил тогда президент.

Как позднее рассказал глава Центра им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, с тех пор подходы к оценке уровня сопротивляемости COVID-19 изменились, и в текущих условиях антитела необходимо измерять не по титрам и не по коэффициенту позитивности, а в международных единицах, по стандарту Всемирной организации здравоохранения (BAU/мл).

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что научно подтвержденных данных о том, какой уровень антител защищает от коронавируса, нет.