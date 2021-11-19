Посол Германии подарил Монголии книгу об археологических исследованиях «Хархорум»

CentralAsia (MNG) - 18 ноября советник президента Монголии Э. Одбаяр по внешней политике, советник президента Монголии Ч. Лодойравсал по политике в области образования, науки и технологий провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Монголия Йорн Розенберг и представители совместной монголо-германской археологической исследовательской группы, проводившей исследования в долине Орхон.

В ходе встречи была представлена книга «Хархорум», в которой опубликованы результаты совместной монголо-германской археологической экспедиции, проведенной в Хархоруме в течение 20 лет под эгидой президентов двух стран.

Совместное археологическое исследование культурного ландшафта долины Орхон, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, было начато во время визита бывшего президента Германии Романа Герцога, и в 2020 году проекту исполнилось 20 лет. По этому поводу была опубликована книга «Хархорум» в с целью популяризации достижений и результатов исследований среди общественности.

Советник Президента Э.Одбаяр поздравил научный коллектив с реализацией такого важного проекта и передал благодарность от Президента У. Хурэлсуха.

Советник Ч.Лодойравсал подчеркнул, что обнародование результатов 20-летних археологических исследований имеет большое значение для дальнейших исследований.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Монголии Йорн Розенберг отметил важность исследования, которое стало основной частью монголо-германского сотрудничества, поскольку оно проводилось под эгидой президентов двух стран с 2000 года.

На встрече присутствовали руководители раскопок с немецкой стороны доктор г-жа Кристина Франкен и доктор Хендрик Роланд, заведующий кафедрой археологии и антропологии Школы искусств и наук Национального университета Монголии, доктор У. Эрдэнэбат, исследователь. в Институте археологии Академии наук Монголии д-р Т. Батбаяр, исследователь д-р Х. Ариунчимэг и первый секретарь Посольства Федеративной Республики Германия в Монголии Майкл Россбах.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения