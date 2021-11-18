В Узбекистане начали штрафовать и увольнять непривитых сотрудников

CentralAsia (UZ) - Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана сообщила о рейде в Ташкентской области на выявление граждан, уклоняющихся от вакцинации против коронавируса.

По данным службы, в результате 1863 мероприятий было установлено что 6526 граждан не получили вакцину против коронавирусной инфекции. Из них 5035 граждан работают в бюджетных организациях, ещё 1402 невакцинированных вовлечены в предпринимательскую деятельность.

«В отношении нарушителей приняты соответствующие меры за несоблюдение требований, установленных законодательством», - отметили в Минздраве Узбекистана.

По результатам проверки к ответственности привлекли 3608 граждан, проигнорировавших вакцинацию против COVID-19. Из их числа 3229 сотрудников временно отстранены от трудовой деятельности, а 374 оштрафованы. Кроме того, была приостановлена деятельность пяти объектов предпринимательства. в которых работали лица, уклоняющиеся от вакцинации.