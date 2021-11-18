Уроженец Узбекистана из ОАЭ открыл под Ташкентом завод по производству бронетехники (фото)

Уроженец Узбекистана из ОАЭ открыл под Ташкентом завод по производству бронетехники

CentralAsia (UZ) - В Чирчике запущено производство бронетехники, которую будут выпускать под брендом VPK AKSUM. Новый завод запустил предприниматель, проживающий в ОАЭ, Улугбекхон Максумов. Об этом cообщает UzNews.uz, ссылаясь на источник в компании.

Военно-промышленная компания в Узбекистане будет работать с учетом зарубежного опыта и выпускать военную технику, отвечающую требованиям международного рынка.

У компании есть потенциал для выпуска бронированных автомобилей, седанов, автобусов, машин скорой помощи класса люкс, а также других видов бронированной военной техники.

Улугбекхон Максумов известен как основатель компании INKAS, занимающейся производством бронетехники в ОАЭ. Выпущенная техника компании INKAS использовалась для обеспечения безопасности в странах Африки, а также для миссии ООН в Египте.