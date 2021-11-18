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За девять месяцев из Узбекистана с целью туризма выехали почти 1,5 млн человек

CentralAsia (UZ) -  За девять месяцев текущего года за границу из Узбекистана выехали 1 млн 446 тысяч человек с целью путешествия, сообщил Госкомстат республики.

При этом из общего числа туристов один миллион 229 тысяч посетили страны СНГ, по другим направлениям отправились всего 217 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что за полгода из Узбекистана на постоянное место жительство в другие страны уехали 10,6 тысяч человек. Больше всего людей переехало в Казахстан — 7 013. На втором месте Россия — 2 699 человек, третьем Таджикистан — 233 человека.

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