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Главу Ташкента Джахонгира Артыкходжаева назначат заместителем премьер-министра - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Ожидается, что хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев будет назначен заместителем премьер-министра. Об этом сообщил Kun.uz, ссылаясь на источник в правительстве. Однако пока точно неизвестно, какую сферу он будет курировать в системе исполнительной власти.

Джахонгир Артыкходжаев родился в 1975 году в Ташкенте. В 1996 году окончил Ташкентский государственный экономический институт.

Он был назначен на должность хокима Ташкента в апреле 2018 года. До этого работал директором компании «Артель инжиниринг» и руководил ГУП Tashkent City. Является основателем компании Akfa.

Артыкходжаев утвержден в должности исполняющего обязанности хокима столицы на 35-й внеочередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов 26 апреля 2018 года.

В сентябре 2018 года он был избран членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В декабре 2018 года Джахонгир Артыкходжаев был утвержден в должности хокима Ташкента спустя почти восемь месяцев исполнения обязанностей главы столичной администрации.

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