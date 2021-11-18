США попросили страны Азии высвободить стратегические резервы нефти

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Джо Байдена попросила некоторые крупнейшие страны мира, потребляющие нефть, рассмотреть возможность высвобождения запасов сырой нефти для стабилизации мировых цен, передает Reuters.

Согласно данным агентства, администрация Байдена обратилась с соответствующей просьбой к крупным потребителям - Японии, Южной Корее, Индии и Китаю. Утверждается, что в Токио положительно отреагировали на предложение из Вашингтона, однако ни одна страна пока не дала окончательного ответа.

Белый дом отказался комментировать содержание конкретных разговоров с другими странами.

«Никаких решений принято не было. Белый дом ведет переговоры с другими потребителями энергоресурсов, чтобы гарантировать, что глобальное энергоснабжение и цены не поставят под угрозу восстановление мировой экономики», - сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома.