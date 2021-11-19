Состоялась конференция на тему «Участие монгольских женщин в миротворческих операциях»

CentralAsia (MNG) - Администрация президента Монголии, министерство иностранных дел, Институт стратегических исследований Совета национальной безопасности и Институт оборонных исследований совместно организовали конференцию на тему «Участие монгольских женщин в миротворческих операциях» в Национальном университете обороны.

Конференция проводится под эгидой президента Монголии и главнокомандующего вооруженными силами в рамках подготовки к Международному форуму миротворцев 2021 года, который состоится в Монголии.

Ц.Тогоо, советник президента Монголии по политике безопасности и обороны, Б.Баярмагнай, заместитель министра обороны, Тапан Мишра, постоянный координатор ООН, Бенедикт Ивановс, постоянный представитель в Монголии Фонда Фридриха Эберта Германии и другие официальные лица. процесс поддержки участвовал.

Ц. Тогоо, советник президента Монголии, заявил, что на конференции были рассмотрены опыт и уроки женщин, которые участвовали в миротворческих операциях ООН, что важно для научного определения будущей политики участия и принятия правительственных и отраслевых решений.

Первая женщина-миротворец была миротворцем ООН в 1957 году в мире. По состоянию на сентябрь 2021 года более 76 000 военнослужащих и полицейских несут службу в 12 миротворческих операциях ООН, 7 процентов из которых - женщины.

Впервые из Монголии капитан Н. Нямжаргал служила военным наблюдателем в операции ООН по поддержанию мира МООНРЗС в Западной Сахаре в 2005 году.

Монголия в настоящее время занимает 26-е место в Организации Объединенных Наций по количеству женщин-миротворцев, в то время как Эфиопия и Руанда возглавляют список с более чем 500 женщинами-миротворцами каждая.

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