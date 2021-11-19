Были представлены проекты восстановления экономики Монголии

CentralAsia (MNG) - На заседании Кабинета министров министр финансов Б.Жавхлан представил ход реализации «Политики нового возрождения» по поддержке экономики и проектов восстановления экономики.

Пропускная способность портов, транспорт и логистика, энергетика, производительность правительства и ограниченные источники финансирования — все это ограничивающие факторы в экономике.

«Политика нового возрождения» будет включать комплексные меры по увеличению пропускной способности портов, улучшению транспортной и логистической инфраструктуры и реализации энергетических проектов. В этом контексте были представлены проектов ГЭС Эрдэнэбурэн, ЛЭП, ТЭЦ Таван Толгой, ТЭС Восточного региона Чойбалсан, Проект накопления, Амгаланская ТЭС, Железная дорога Таван Толгой — Гашуунсухайт, Железная дорога Зуунбаян — Ханги, Железная дорога Богд-Хан, нефтеперерабатывающий завод и проект трубопровода.

Кроме того, характеристики, значение, источники финансирования и оценки проектов, таких как высокопроизводительные транспортные средства в Улан-Баторе, Дарханский кожевенный завод, реконструкция портов, угольная обогатительная фабрика Таван Толгой, индустриальный парк Алтанширээт, водный проект Орхон — Онги, плавильный завод медного концентрата Эрдэнэт и представлены их экономические преимущества и решения.

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