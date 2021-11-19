экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Были представлены проекты восстановления экономики Монголии

CentralAsia (MNG) -  На заседании Кабинета министров министр финансов Б.Жавхлан представил ход реализации «Политики нового возрождения» по поддержке экономики и проектов восстановления экономики.

Пропускная способность портов, транспорт и логистика, энергетика, производительность правительства и ограниченные источники финансирования — все это ограничивающие факторы в экономике.

«Политика нового возрождения» будет включать комплексные меры по увеличению пропускной способности портов, улучшению транспортной и логистической инфраструктуры и реализации энергетических проектов. В этом контексте были представлены проектов ГЭС Эрдэнэбурэн, ЛЭП, ТЭЦ Таван Толгой, ТЭС Восточного региона Чойбалсан, Проект накопления, Амгаланская ТЭС, Железная дорога Таван Толгой — Гашуунсухайт, Железная дорога Зуунбаян — Ханги, Железная дорога Богд-Хан, нефтеперерабатывающий завод и проект трубопровода.

Кроме того, характеристики, значение, источники финансирования и оценки проектов, таких как высокопроизводительные транспортные средства в Улан-Баторе, Дарханский кожевенный завод, реконструкция портов, угольная обогатительная фабрика Таван Толгой, индустриальный парк Алтанширээт, водный проект Орхон — Онги, плавильный завод медного концентрата Эрдэнэт и представлены их экономические преимущества и решения.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Казахстане работают более 16 тыс. мигрантов, - Минтруда
  • В Узбекистане началось производство кроссовера Renault Duster нового поколения
  • США попросили страны Азии высвободить стратегические резервы нефти


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com